Son Dakika Haberleri: JAK timi Fethiye'de düşüp yaralanan ABD'li turisti kurtardı
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JAK timi Fethiye'de düşüp yaralanan ABD'li turisti kurtardı

4 saat önce

JAK timi Fethiye'de düşüp yaralanan ABD'li turisti kurtardıJandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Muğla'nın Fethiye ilçesi Babadağ Likya Yolu'nda yürüyüş yaptığı sırada düşerek ayağını kıran ABD'li turisti kurtardı.

JAK timi Fethiye'de düşüp yaralanan ABD'li turisti kurtardı
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Muğla'nın Fethiye ilçesi Babadağ Likya Yolu'nda yürüyüş yaptığı sırada düşerek ayağını kıran ABD'li turisti kurtardı.
JAK timi Fethiye'de düşüp yaralanan ABD'li turisti kurtardı
Amerika Birleşik Devletleri, Likya Yolu, Fethiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:22 Kaynak: DHA
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