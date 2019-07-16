JAK timi Fethiye'de düşüp yaralanan ABD'li turisti kurtardı
4 saat önce
JAK timi Fethiye'de düşüp yaralanan ABD'li turisti kurtardıJandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Muğla'nın Fethiye ilçesi Babadağ Likya Yolu'nda yürüyüş yaptığı sırada düşerek ayağını kıran ABD'li turisti kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:22 Kaynak: DHA
JAK timi Fethiye
'de düşüp yaralanan ABD'li turisti kurtardı
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Muğla
'nın Fethiye ilçesi Babadağ Likya Yolu
'nda yürüyüş yaptığı sırada düşerek ayağını kıran ABD'li turisti kurtardı.
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