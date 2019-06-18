Son Dakika Haberleri: JAK timinden Fethiye'de gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı
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JAK timinden Fethiye'de gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

1 saat önce

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde göreve başladı.

JAK timinden Fethiye'de gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı, System.String[]
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde göreve başladı.
JAK timinin, ilçenin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kurtarma tatbikatı ise gerçeğini aratmadı.
Senaryo gereği Lagün mevkisinde çıktığı kayalıklardan düşerek yaralanan kişiyi kurtarmak üzere bölgeye JAK timi yönlendirildi.
Karayoluyla ulaşımın olmadığı bölgeye JAK botuyla giden 7 kişilik tim yaralıya ulaştı ve bölgeye iple kurtarma istasyonu kurdu.
İstasyona alınan yaralı, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalık alandan görevli personel eşliğinde denizde bekleyen JAK botuna indirildi ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Tatbikatın ardından tırmanış yapan JAK personeli Türk bayrağı açtı.
JAK timinin gerçeği aratmayan tatbikatı, denizde bulunan turistler tarafından da ilgiyle izlendi.
Ölüdeniz Karakol Komutanlığında konuşlanan JAK timi, Muğla'nın turistik ilçelerinde turizm sezonu boyunca görev yapacak.
JAK timleri, dağ, kanyon, uçurum, mağara, kuyu, bina gibi yerlerde kaza geçiren, kaybolan veya yardım isteyenlere yönelik arama ve kurtarma faaliyeti icra ediyor. JAK timi aynı zamanda deprem, çığ, sel, su baskını ve toprak kayması gibi afetlerde de arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiriyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:59 Kaynak: AA
Jandarma, Muğla, Fethiye, Güncel
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