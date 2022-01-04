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JAK timinden kayak merkezinde nefes kesen kurtarma tatbikatı - Son Dakika

JAK timinden kayak merkezinde nefes kesen kurtarma tatbikatı

04.01.2022 22:22

JAK timinden kayak merkezinde nefes kesen kurtarma tatbikatı Kastamonu'da, Jandarma Arama Kurtarma timinin kayak merkezinde düzenlediği kurtarma tatbikatı nefes kesti.

JAK timinden kayak merkezinde nefes kesen kurtarma tatbikatı

KASTAMONU - Kastamonu'da, Jandarma Arama Kurtarma timinin kayak merkezinde düzenlediği kurtarma tatbikatı nefes kesti.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma timleri, görev aldıkları, kış turizminin ülkemizdeki önemli noktalarından Ilgaz Dağı Milli Parkında bulunan kayak merkezlerinde kurtarma tatbikatı düzenledi. Gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, teleferik hatlarında meydana gelen arıza sonrasında teleferiklerde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

JAK ekipleri, senaryo gereği teleferikte mahsur kalan kayakçıları başarılı bir şekilde kurtararak kayak pistinden indirdi. Gerçeğini aratmayan tatbikat nefes kesti.

JAK timinden kayak merkezinde nefes kesen kurtarma tatbikatı
JAK timinden kayak merkezinde nefes kesen kurtarma tatbikatı
JAK timinden kayak merkezinde nefes kesen kurtarma tatbikatı
JAK timinden kayak merkezinde nefes kesen kurtarma tatbikatı
JAK timinden kayak merkezinde nefes kesen kurtarma tatbikatı
JAK timinden kayak merkezinde nefes kesen kurtarma tatbikatı
JAK timinden kayak merkezinde nefes kesen kurtarma tatbikatı
JAK timinden kayak merkezinde nefes kesen kurtarma tatbikatı
JAK timinden kayak merkezinde nefes kesen kurtarma tatbikatı
JAK timinden kayak merkezinde nefes kesen kurtarma tatbikatı

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, Ilgaz Dağı, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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