JAK Timleri, 34 kayakçının imdadına yetişti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa JAK Timleri, 34 kayakçının imdadına yetişti - Son Dakika

JAK Timleri, 34 kayakçının imdadına yetişti

7 saat önce

Akdeniz'in incisi Isparta'nın kış turizm merkezi Davraz Kayak Merkezi'nde kayak ve sörf yapan 34 kayakçı Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

JAK Timleri, 34 kayakçının imdadına yetişti, System.String[]

Akdeniz'in incisi Isparta'nın kış turizm merkezi Davraz Kayak Merkezi'nde kayak ve sörf yapan 34 kayakçı Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


Kış sezonundan itibaren Davraz Kayak Merkezi'nde görev yapan Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma (JAK) ekipleri 3-16 Şubat tarihleri arasında kayak pistlerinde düşme sonucu sakatlık yaşayan ve yardıma ihtiyaç duyan sporculara kar motorlarıyla yardıma koştu.


Bulundukları yerden alınarak sağlık ekiplerinin bulunduğu alana kadar güvenli bir şekilde taşınan 34 kayakçı tedavi altına alındı. - ISPARTA

Kayak Merkezi, Akdeniz, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:19 Kaynak: İHA
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