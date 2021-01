JAK timleri afetlere karşı duyarlılık için Kars'ta kayaklı gösteri yaptı - Son Dakika

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, afetlere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayaklı gösteri yaptı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, beraberindeki AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile 2021'in "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla kentin Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Öksüz ve beraberindekiler daha sonra vatandaşlar ile sohbet edip afet konusunda bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.

Etkinlikte, ellerinde Türk bayrağı ve meşale taşıyan JAK timleri de "Afet risklerine karşı hep birlikte" yazılı pankartı açarak Cıbıltepe'nin 1 etap pistinden kayarak iniş yaptı.

Öksüz, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının Türkiye Afet Yılı ilan edildiğini anımsattı.

Afetlerde can ve mal kaybını en aza indirmek için çeşitli eğitimler yaptıklarını anlatan Öksüz, "Afetler, sıkça karşılaştığımız, ülke olarak can ve mal kayıplarına yol açan olaylardan birisi. Tabii istiyoruz ki afetler can ve mal kaybına yol açmasın, afetin meydana getirdiği zararı en aza indirelim, bunun için gayret ediyoruz. Bakanlığımız da bu konuda Türkiye Afet Yılı Planı hazırladı. Biz de illerde bu çerçevede bir plan hazırladık ve bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Öksüz, herkesin afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu hazırlığın en önemli unsurlarından birisi de tabii ki eğitim. Onun için 2021 yılı da eğitim yılı olarak ilan edildi. Biz de burada bir farkındalık eğitimi yapmak istedik. Bizler istiyoruz ki şehirlerimiz güvenli şehirler olsun, daha güvenli şehirlerde yaşayalım. Afet sırasında ve afet sonrasında çeşitli iyileştirmeler yapılıyor, biz iyileştirme ve müdahaleler için harcadığımız kaynakları daha azaltalım, daha az para harcayalım ve afetlerden en az zararla çıkalım istiyoruz."

Vatandaşların afet konusunda verilen eğitimlerin içerisinde yer alması gerektiğini dile getiren Öksüz, "Afet eğitimi denilince bir çok konu akla geliyor, afetlerde ilk 6 saatte yapılması gereken çok önemli işler var. İlk yardım konusu çok önemli, gönüllülerin katkıları son derece önemli, geçici toplanma barınma alanlarının oluşturulması çok önemli." ifadelerini kullandı.