JAK Timleri bir ayda 38 vatandaşın yardımına koştu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa JAK Timleri bir ayda 38 vatandaşın yardımına koştu - Son Dakika

JAK Timleri bir ayda 38 vatandaşın yardımına koştu

6 saat önce

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sorumluluk alanı içerisinde faaliyetlerine devam ediyor.

JAK Timleri bir ayda 38 vatandaşın yardımına koştu, System.String[]

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sorumluluk alanı içerisinde faaliyetlerine devam ediyor. 17 Şubat-17 Mart 2020 tarihleri arasında Davraz Kayak Bölgesinde çeşitli kazalarda yaralanan 38 vatandaş kurtarıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi olaylara anında müdahale ederken yaralıları sağlık ekiplerine ulaştırdı. - ISPARTA

Jandarma, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:38 Kaynak: İHA

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