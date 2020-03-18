JAK timleri Çanakkale şehitlerini zirvede andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel JAK timleri Çanakkale şehitlerini zirvede andı - Son Dakika

JAK timleri Çanakkale şehitlerini zirvede andı

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla "saygı yürüyüşü" düzenledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla "saygı yürüyüşü" düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri, olumsuz hava koşullarına rağmen 5 kilometrelik karlı yolu aşarak 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe'nin zirvesine ulaştı.

Burada kar üzerine Türk bayrağı serdikten sonra kırmızı sprey boya ile "Çanakkale geçilmez 18 Mart" yazan Mehmetçik, ardından saygı duruşunda bulunarak Çanakkale şehitlerini andı.

JAK timlerinin yürüyüşüne eşlik eden kayak eğitmeni Caner Güneş, Çanakkale şehitlerini anmak için Mehmetçik ile Cıbıltepe'nin zirvesine çıktıklarını söyledi.

Saygı yürüyüşüne gururla eşlik ettiklerini ifade eden Güneş, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

JAK timleri Çanakkale şehitlerini zirvede andı

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:01 Kaynak: AA

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