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JAK timleri sokak ve yaban hayvanlarının da yardımına koşuyor - Son Dakika

JAK timleri sokak ve yaban hayvanlarının da yardımına koşuyor

18.01.2022 11:06
JAK timleri sokak ve yaban hayvanlarının da yardımına koşuyor

Sel, deprem ve çığ gibi doğal afetlerde hayat kurtaran Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, zorlu kış şartlarında beslenme güçlüğü çeken sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor.

Sel, deprem ve çığ gibi doğal afetlerde hayat kurtaran Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, zorlu kış şartlarında beslenme güçlüğü çeken sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor.

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de görev yapan JAK timleri, bir yandan kayak yaparken düşüp yaralanan veya telesiyejde mahsur kalan kayakseverlere yardıma koşarken, diğer yandan "can dostları" koruyup kolluyor.

Gece gündüz demeden görev yapan, sürekli aldıkları eğitimler ve yaptıkları tatbikatlarla vatandaşın güveni ve huzuru için çalışan JAK timleri, soğuk kış günlerinde sokak ve yaban hayvanlarını unutmuyor.

Timler, yüksek kesimlerdeki kar ve tipiye rağmen haftanın belirli günleri doğaya yiyecek bırakıyor. Karla kaplı dağlık ve ormanlık alanlarda belirlenen noktalara yabani hayvanlar için buğday, yonca ve saman, sokak hayvanları için de hazır mama ve ekmek bırakan timler, ağır kış şartlarından etkilenen sokak hayvanlarını zaman zaman elleriyle besliyor.

Kadın jandarma personeli köpek yavrusunu kucağından indirmedi

Bakıma muhtaç hayvanlara şefkat gösteren timler, Palandöken Kayak Merkezi'nin pistlerine yakın bir noktada yemleme yaparken fark ettikleri ve oldukça üşüdüğü gözlenen bir köpek yavrusunu donmaktan kurtardı.

Timde görevli jandarma personeli, önce üşüyen köpeği kucağına alarak ısıtmaya çalıştı, ardından elleriyle bir süre onu besledi.

Yürümekte güçlük çektiği görülen köpek yavrusunun ayaklarında sorun olup olmadığını kontrol eden kadın jandarma personeli, kucağına alıp bir süre sevdiği köpeği kar motorunun üstünde karakola götürdü.

Burada uygun alanda vücut ısısı yeniden sağlanan köpek yavrusu, daha sonra jandarma ekiplerince Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bünyesinde hizmet veren hayvan hastanesine ulaştırıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen köpeğin herhangi bir hastalığının olmadığını belirleyen veteriner hekim, jandarma ekiplerine duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, "Yavru köpek şanslıymış çünkü sizlere denk gelmiş." dedi.

"Hayvanlarımız için gerekeni yapmaya çalışıyoruz"

JAK Tim Komutanı Astsubay Başçavuş Fatih Taş, AA muhabirine, sokak hayvanları veya yaban hayatı için yaptıkları yemleme çalışmalarında birçok kez bakıma muhtaç hayvanlarla karşılaştıklarını söyledi.

Timde görevli arkadaşlarının şefkatle bütün hayvanlara karşı aynı duyarlılığı gösterdiğini anlatan Taş, şöyle konuştu:

"Palandöken JAK timleri olarak yemleme esnasında soğuktan üşüyen hayvanlara denk geliyoruz. Zaman zaman doğaya yem bıraktığımızda bakıma muhtaç hayvanlara, ısınmaya ihtiyacı olanlara denk geliyoruz. Onları merkeze getirip bakımlarını yapıyoruz, ısıtıyoruz. Sağlık durumu sıkıntılı olanları ise hayvan hastanesine götürüp bakımlarını yaptırıyoruz. Bu bakımları yaptırdıktan sonra onları yeniden bulundukları bölgeye bırakıyoruz."

Astsubay Başçavuş Taş, "Vatandaşlarımızın yanında olduğumuz gibi yakın dostlarımızın da yanındayız, jandarma olarak 7/24 görev başındayız. Hayvanlarımız için gerekeni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel JAK timleri sokak ve yaban hayvanlarının da yardımına koşuyor - Son Dakika


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