JAK timleri Uludağ'ın zorlu zirvesinde gece gündüz görev yapıyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uludağ'da görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, yerli ve yabancı turistlerin huzur içinde tatil yapabilmeleri amacıyla 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Kış sezonunda çok sayıda turisti ağırlayan Uludağ'da zaman zaman yaralanma, dağda rehbersiz gezi sırasında mahsur kalma ve kaybolma vakaları yaşanıyor.

Uludağ'da konuşlanan ve her türlü iklim koşulu ile afetlerde gerçekleştirilecek arama ve kurtarma çalışmaları için özel olarak eğitilen Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri, her yıl onlarca olaya müdahale ediyor.

Kar üstü motosiklet ve arazi araçları kullanan ekipler sıfırın altında 10 dereceye varan iklim ve zorlu arazi koşullarında arama, kurtarma, ilk yardım, tahliye ve asayiş çalışmaları yapıyor.

Uludağ'daki kayıpların aranması çalışmalarında ihtiyaç halinde insansız hava araçları da kullanılıyor.

Yarıyıl tatilinde binlerce tatilcinin beklenildiği Uludağ'da bu süreçte Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan takviye ekipler de görev yapacak.

Sömestir tatili öncesi gerekli tedbirleri alan JAK ekipleri, belli zamanlarda arama kurtarma tatbikatları düzenliyor.

JAK ekiplerinin tatbikatı AA ekibince görüntülendi.

Senaryo gereği yaralı turist kurtarıldı

Tatbikat kapsamında senaryo gereği, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir turist kayak yaparken kaza yapıp yaralandığını söyledi.

Turistin milli parkın içindeki rotalarda bulunan ve konum bulunmasını kolaylaştıran tabeladaki kodu söylemesi üzerine JAK ekipleri bu kişinin yerini tespit ederek harekete geçti.

Kar üstü motosikletlerle yaralıya ulaşıp ilk müdahaleyi yapan ekiplerin tatbikatı, yaralının motosikletin arkasındaki sedyeyle merkeze taşınmasının ardından sona erdi.

2 timde 15 personel görev yapıyor

JAK ekiplerinin Uludağ'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çağdaş Akgün, 1998'de Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde oluşturulan JAK timlerinin 15 personelden oluşan 2 timde görev yaptığını söyledi.

JAK'ın yaralanma, mahsur kalma ve kaybolma olaylarına müdahale ettiğini ifade eden Akgün, "Arama kurtarma görevlerinin oluş ve amaçlarına göre temel teknik dağcılık malzemeleri, doğal afet müdahale malzemeleri, kar üstü motorlar, taktik arazi araçları, drone, arazi devriye müdahale araçları arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmaktadır." ifadesini kullandı

Akgün, JAK timlerinin başta Uludağ bölgesinde meydana gelen yaralanma, kaybolma ve mahsur kalma olayları olmak üzere yılda ortalama 750 olaya müdahale ettiğini kaydetti.