Üye Girişi
JAK timleri Uludağ'ın zorlu zirvesinde gece gündüz görev yapıyor - Son Dakika

JAK timleri Uludağ'ın zorlu zirvesinde gece gündüz görev yapıyor

19.01.2022 11:25
JAK timleri Uludağ'ın zorlu zirvesinde gece gündüz görev yapıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uludağ'da görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, yerli ve yabancı turistlerin huzur içinde tatil yapabilmeleri amacıyla 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uludağ'da görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, yerli ve yabancı turistlerin huzur içinde tatil yapabilmeleri amacıyla 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Kış sezonunda çok sayıda turisti ağırlayan Uludağ'da zaman zaman yaralanma, dağda rehbersiz gezi sırasında mahsur kalma ve kaybolma vakaları yaşanıyor.

Uludağ'da konuşlanan ve her türlü iklim koşulu ile afetlerde gerçekleştirilecek arama ve kurtarma çalışmaları için özel olarak eğitilen Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri, her yıl onlarca olaya müdahale ediyor.

Kar üstü motosiklet ve arazi araçları kullanan ekipler sıfırın altında 10 dereceye varan iklim ve zorlu arazi koşullarında arama, kurtarma, ilk yardım, tahliye ve asayiş çalışmaları yapıyor.

Uludağ'daki kayıpların aranması çalışmalarında ihtiyaç halinde insansız hava araçları da kullanılıyor.

Yarıyıl tatilinde binlerce tatilcinin beklenildiği Uludağ'da bu süreçte Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan takviye ekipler de görev yapacak.

Sömestir tatili öncesi gerekli tedbirleri alan JAK ekipleri, belli zamanlarda arama kurtarma tatbikatları düzenliyor.

JAK ekiplerinin tatbikatı AA ekibince görüntülendi.

Senaryo gereği yaralı turist kurtarıldı

Tatbikat kapsamında senaryo gereği, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir turist kayak yaparken kaza yapıp yaralandığını söyledi.

Turistin milli parkın içindeki rotalarda bulunan ve konum bulunmasını kolaylaştıran tabeladaki kodu söylemesi üzerine JAK ekipleri bu kişinin yerini tespit ederek harekete geçti.

Kar üstü motosikletlerle yaralıya ulaşıp ilk müdahaleyi yapan ekiplerin tatbikatı, yaralının motosikletin arkasındaki sedyeyle merkeze taşınmasının ardından sona erdi.

2 timde 15 personel görev yapıyor

JAK ekiplerinin Uludağ'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çağdaş Akgün, 1998'de Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde oluşturulan JAK timlerinin 15 personelden oluşan 2 timde görev yaptığını söyledi.

JAK'ın yaralanma, mahsur kalma ve kaybolma olaylarına müdahale ettiğini ifade eden Akgün, "Arama kurtarma görevlerinin oluş ve amaçlarına göre temel teknik dağcılık malzemeleri, doğal afet müdahale malzemeleri, kar üstü motorlar, taktik arazi araçları, drone, arazi devriye müdahale araçları arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmaktadır." ifadesini kullandı

Akgün, JAK timlerinin başta Uludağ bölgesinde meydana gelen yaralanma, kaybolma ve mahsur kalma olayları olmak üzere yılda ortalama 750 olaya müdahale ettiğini kaydetti.

YORUMLAR
500

Jandarma Arama Kurtarma, Arama Kurtarma, Jandarma, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel JAK timleri Uludağ'ın zorlu zirvesinde gece gündüz görev yapıyor - Son Dakika


Son Dakika: Rize-Antalya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaşma ertelendi Son Dakika: Rize-Antalya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaşma ertelendi         
17:29
Hamile hemşireye saldırı anları kameraya yansıdı Hamile hemşireye saldırı anları kameraya yansıdı         
17:21
Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu         
17:16
Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi         
17:12
Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı         
16:36
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak         
12:03
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
17:18 Tuzla Belediyesi'nin hesabından yapılan kar paylaşımı güldürdü
17:16 Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu
17:14 Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, illerden arka arkaya tatil haberleri gelmeye başladı
17:11 Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi
17:07 Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da
17:04 İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı
16:55 SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek
16:51 Marketlerde kırmızı ete zam geldi
16:45 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum
16:38 Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 17:32:59. #1.12#
SON DAKİKA: JAK timleri Uludağ'ın zorlu zirvesinde gece gündüz görev yapıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement