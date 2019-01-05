Son Dakika Haberleri: Jak Timlerinden "Sarıkamış Şehitleri" İçin Meşaleli Kayak Gösterisi

Jak Timlerinden "Sarıkamış Şehitleri" İçin Meşaleli Kayak Gösterisi

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında meşaleli kayak gösterisi yaptı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında meşaleli kayak gösterisi yaptı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki gösteride 12 kişilik JAK timi, ellerinde meşalelerle zirveden aşağı indi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da izlediği gösteriye vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Bakan Kasapoğlu, JAK timinin gösterisini tamamlamasının ardından merkezin pistinde, demir kullanılarak hazırlanan, üzeri gazlı bezlerle sarılı "Sarıkamış 104. yıl" yazısını ateşledi.

Kasapoğlu, daha sonra katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

Gösteriyi, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Aslan ve Yunus Kılıç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, 9. Komando Tugay Komutanı Albay Kemal Aydındede, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, çevre il ve ilçelerden gelen kaymakam ve belediye başkanlarının yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda konuk ilgiyle izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:23 Kaynak: AA

Kars, Sarıkamış, Güncel
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