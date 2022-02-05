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JAK, UMKE ve 112 Acil Sağlık Ekipleri kayak severlere güven veriyor - Son Dakika

JAK, UMKE ve 112 Acil Sağlık Ekipleri kayak severlere güven veriyor

05.02.2022 11:36
JAK, UMKE ve 112 Acil Sağlık Ekipleri kayak severlere güven veriyor

Gediz Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde görevli JAK, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kayak yaparken pistlerin dışına çıkarak kaybolan, yaralanan ya da mahsur kalanların yardımına koşuyor.

Gediz Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde görevli JAK, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kayak yaparken pistlerin dışına çıkarak kaybolan, yaralanan ya da mahsur kalanların yardımına koşuyor.

Sömestri tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan Murat Dağı Termal Kayak Merkezinde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık personeli, sporcular ve tatilcilerin huzur içinde kayak yapmasına imkan sağlıyor.

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde görevli JAK, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin tatilcilere huzur ve güven verdiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Akçadurak, " Kayak Merkezimiz uzunlukları toplamda 2 bin 53 metre olan ve başlangıç seviye pisti, orta seviye pisti, iyi seviye gibi farklı zorluk derecesine sahip üç pist ve kızak pistinden oluşuyor. Kayak merkezinde kayak severlerin zaman zaman düşüp yaralanma, kaybolma ya da mahsur kalması gibi olaylara JAK timlerinin yanı sıra UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri de anında müdahale etmektedir. Vatandaşların rahat bir tatil geçirmeleri, yaşanabilecek olumsuz durumlara anında müdahale edilmesi amacıyla, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı bünyesinde bulunan 5 kişilik ekipten oluşan JAK Timi, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibi kış sezonu boyunca kayak merkezinde görev yapacaklar. Misafirlerimiz burada tamamen güvenli ve huzurlu şekilde vakit geçirebiliyor. Murat Dağı Termal Kayak Merkezimize tüm kayak sever vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

JAK, UMKE ve 112 Acil Sağlık Ekipleri kayak severlere güven veriyor
JAK, UMKE ve 112 Acil Sağlık Ekipleri kayak severlere güven veriyor

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Jandarma Arama Kurtarma, Murat Dağı, 112 Acil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa JAK, UMKE ve 112 Acil Sağlık Ekipleri kayak severlere güven veriyor - Son Dakika


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