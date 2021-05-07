Atlı jandarmanın yeni kursiyerleri mezun oldu - Son Dakika

Nevşehir'deki Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında, atlı birliklerin sayısının artırılması amacıyla düzenlenen kurs sona erdi.

JAKEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Komutanlık tarafından 16. Dönem Binici Temel Kursu'nun tamamlanması dolayısıyla sertifika töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde görevli 21 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen ve 20 hafta süren kursta başarılı olan personel, sertifikalarını JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın'dan aldı.

Tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Atlı jandarma, özellikle yaz aylarında turizm merkezleri başta olmak üzere insanların yoğunluk oluşturduğu bazı alanlar ile araçların girmekte sorun yaşadığı engebeli arazi ve etkinliklerin düzenlendiği vadilerde önleyici kolluk devriyesi faaliyeti yürütüyor.