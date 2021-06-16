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JAKEM'de eğitilen atlar Türkiye'nin çeşitli illerinde emniyet ve asayişi sağlıyor - Son Dakika

JAKEM'de eğitilen atlar Türkiye'nin çeşitli illerinde emniyet ve asayişi sağlıyor

16.06.2021 12:33
JAKEM'de eğitilen atlar Türkiye'nin çeşitli illerinde emniyet ve asayişi sağlıyor, System.String[]

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2003 yılında Nevşehir'de kurulan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında eğitilen atlar Türkiye'nin çeşitli illerinde görevlendirilerek emniyet ve asayiş olaylarını sağlıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2003 yılında Nevşehir'de kurulan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında eğitilen atlar Türkiye'nin çeşitli illerinde görevlendirilerek emniyet ve asayiş olaylarını sağlıyor.

Nevşehir'de, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2003 yılında kurulan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında eğitilen atlar, motorlu araçların giremediği turizm bölgelerinde asayiş görevi için titizlikle hazırlanıyor. Merkezdeki görevliler tarafından özel olarak seçilen atlar, asayiş parkurunda 15-34 hafta arasında değişen eğitim sürecinde çeşitli parkurlarda eğitimden geçiriliyor. JAKEM Komutanlığı'nda atlar birbirinden zorlu eğitimlerden geçmesinin ardından Türkiye'nin çeşitli illerinde görevlendiriliyor. JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın yaptığı açıklamada, "Atlı jandarma birlikleri Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşundan itibaren ulaşım hizmetler ile emniyet ve asayişin sağlanması gibi olaylarda kullanılmıştır. Günümüzde de suç ve suçlularla mücadelede, motorlu araçların girmesinin mümkün olmadığı yerlerde, ormanlık ve sahil bölgelerinde emniyet ve asayişin daha etkin sağlanması, orman yangınlarına karşı tedbirler almak, kaçak kazı olaylarına müdahale etmek, doğal hayatın ve çevrenin korunmasını sağlamak, toplumsal olaylara müdahale etmek ve tarihi binicilik kültürümüzü canlı tutmak maksadıyla atlı jandarma birlikleri kullanılmaktadır" dedi.

Jandarma Astsubay Başçavuş Osman Sesli ise açıklamasında, JAKEM Komutanlığı bünyesinde eğitim gören atların ses, ışık, duman ve benzeri olaylara karşı duyarsızlaştırmak maksadıyla sosyalizasyon eğitimleri verildiğini ifade etti. Sesli, "Atlar yaratılışı gereği ürkek bir hayvan olduğu için icra edilen görevler esnasında sıkça karşılaşabilecekleri ses, ışık, duman, su, tünel ve benzeri engellere karşı duyarsızlaştırmak maksadıyla sosyalizasyon eğitimi kapsamında, asayiş eğitimi de verilmektedir" diye konuştu.

Jandarma Üsteğmen Utku Can Gültekin'de açıklamasında, "JAKEM Komutanlığı'nda atlı jandarma birlik komutanlığı olarak bize verilen görevlerin yanı sıra Türkiye Binicilik Federasyonu'nun düzenlediği atlı dayanıklılık ve engel atlama yarışları ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Konfederasyonu'nun düzenlediği okçuluk yarışmalarına katılmak için gerekli hazırlıklar ve antrenmanlarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

JAKEM'de eğitilen atlar Türkiye'nin çeşitli illerinde emniyet ve asayişi sağlıyor
JAKEM'de eğitilen atlar Türkiye'nin çeşitli illerinde emniyet ve asayişi sağlıyor
JAKEM'de eğitilen atlar Türkiye'nin çeşitli illerinde emniyet ve asayişi sağlıyor
JAKEM'de eğitilen atlar Türkiye'nin çeşitli illerinde emniyet ve asayişi sağlıyor
JAKEM'de eğitilen atlar Türkiye'nin çeşitli illerinde emniyet ve asayişi sağlıyor
JAKEM'de eğitilen atlar Türkiye'nin çeşitli illerinde emniyet ve asayişi sağlıyor
JAKEM'de eğitilen atlar Türkiye'nin çeşitli illerinde emniyet ve asayişi sağlıyor
JAKEM'de eğitilen atlar Türkiye'nin çeşitli illerinde emniyet ve asayişi sağlıyor
JAKEM'de eğitilen atlar Türkiye'nin çeşitli illerinde emniyet ve asayişi sağlıyor
JAKEM'de eğitilen atlar Türkiye'nin çeşitli illerinde emniyet ve asayişi sağlıyor
JAKEM'de eğitilen atlar Türkiye'nin çeşitli illerinde emniyet ve asayişi sağlıyor

Nevşehir, Jandarma, Türkiye, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa JAKEM'de eğitilen atlar Türkiye'nin çeşitli illerinde emniyet ve asayişi sağlıyor - Son Dakika


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