JAKEM'de eğitimi tamamlayan 62 köpek 31 ilde göreve başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel JAKEM'de eğitimi tamamlayan 62 köpek 31 ilde göreve başlayacak - Son Dakika

JAKEM'de eğitimi tamamlayan 62 köpek 31 ilde göreve başlayacak

6 saat önce

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı 2019 yılının 2.dönem branş köpeği ve kullanıcısı kursu kapanış töreni düzenlendi.

JAKEM'de eğitimi tamamlayan 62 köpek 31 ilde göreve başlayacak, System.String[]

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı 2019 yılının 2.dönem branş köpeği ve kullanıcısı kursu kapanış töreni düzenlendi. Kurs sonrasında sertifika almaya hak kazanan 62 kullanıcı ve köpeği 31 şehirde görev yapmaya başlayacak.


Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor salonundan düzenlenen JAKEM Komutanlığı 2.dönem branş köpeği ve kullanıcısı kursu kapanış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken kursu birincilikle tamamlayan Uzman Çavuş Ali Tuna konuşmasında, "Bugün burada 62 arkadaşım ile birlikte 10 farklı branşta açılan hizmet köpeği ve kullanıcısı branş kurlarının bitirmenin sevinci, heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Kurs süresi boyunca bütün çalışmalarımızda sevgi ve ilgiyi bilgi ile bütünleştirerek temel eğitim, veterinerlik eğitimi, temel ve itaat eğitimi, kondisyon parkuru eğitimi ve branşımıza yönelik eğitimleri azim ve disiplinli bir şekilde yaparak kursumuzu başarı ile tamamlamış bulunmaktayız" dedi.


JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın'da konuşmasında kursu tamamlayan kursiyerlerin 31 ilde görev yapmaya başlayacaklarını söyledi. Altın, " 53'ü dış birlik 9'u JAKEM personelimiz olmak üzere toplam 62 kursiyerimiz 5 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 10 farklı branşta açılan mayın arama, bomba arama, arama kurtarma, uyuşturucu madde arama, kadavra arama, iz takip, asayiş, operasyon, erzak ve tütün tespit köpeği ve kullanıcı kurslarımızı başarıyla tamamlamışlardır. Kurslarımızı tamamlayan ve sertifikalarını alan kursiyerlerimiz 31 ilde görev yapmaya başlayacaktır" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından ise kursu başarıyla tamamlayan Uzman Çavuşlara sertifikaları Nevşehir Vali Yardımcısı Aydın Abak'ın yanı sıra protokol üyeleri tarafından verildi. Sertifika töreni sonrasında ise JAKEM'de bulunan eğitimli köpekler tarafından uyuşturucu arama, patlayıcı madde arama, asayiş ve temel itaat eğitimi gösterileri yapıldı.


Program çeşitli ikramların yapılmasıyla sona erdi. - NEVŞEHİR

Jandarma, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:19 Kaynak: İHA
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