JAKEM Komutanı Albay Altın, Uçhisar Belediye Başkanı Süslü'yü ziyaret etti
1 saat önce
Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) komutanı Jandarma Albay Ercan Altın Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'yü ziyaret etti.
Nevşehir Jandarma
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:47 Kaynak: İHA
At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) komutanı Jandarma Albay Ercan Altın Uçhisar
Belediye Başkanı Osman Süslü
'yü ziyaret etti.
JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'yü ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Süslü ziyaretten dolayı JAKEM Komutanı Altın'a teşekkür ederken JAKEM Komutanı Ercan Altın ziyaretin anısında Belediye Başkanı Osman Süslü'ye hediye takdim etti. - NEVŞEHİR
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