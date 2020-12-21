JAKEM köpeklerine helikoptere inme-binme eğitimi - Son Dakika

JAKEM köpeklerine helikoptere inme-binme eğitimi
21.12.2020 18:34
NEVŞEHİR Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM), eğitilen köpeklere helikoptere inme-binme eğitimi verildi.
NEVŞEHİR Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM), eğitilen köpeklere helikoptere inme-binme eğitimi verildi.
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAKEM'de hayvanların eğitimleri sürüyor. Bu kapsamda merkezdeki köpeklere helikoptere inme-binme eğitimi verildi. Merkezde bulunan toplam 95 köpek helikoptere bindirilerek Nevşehir semalarında dolaştırıldı. JAKEM'de yetişen köpekler iz takip, devriye, mayın ve bomba arama, yangın tespit, arama ve kurtarma, narkotik ve psikotrop madde arama, kağıt para arama, keşif ve özel operasyon konularında eğitim görüyor.
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