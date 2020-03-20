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Jakub Jankto'nun 2019-20 Serie A Sezonunda Ki En İyi Anları
15 dakika önce
Sampdoria'nın Çekli orta saha oyuncusu Jakub Jankto Sampdoria formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol kaydetti. Jankto'nun bu sezonki en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
Sampdoria'nın Çekli orta saha oyuncusu Jakub Jankto Sampdoria formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol kaydetti. Jankto'nun bu sezonki en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:00
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