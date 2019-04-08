Jakuzide Korkutan Yangın
17 dakika önce
Tekirdağ'ın merkez ilçesinde bulunan bir apartmanın jakuzi bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Tekirdağ
'ın merkez ilçesinde bulunan bir apartmanın jakuzi bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
'ya bağlı 100. Yıl Mahallesi Kumbağ
Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan bir apartmandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, apartmanın ikinci katında söndürme çalışmaları başlattı. İtfaiye
erlerinin başarılı çalışmaları sonucu binanın jakuzi bölümünde elektrikten kaynaklı çıktığı öne sürülen yangın söndürüldü. Binanın kullanılmaması ve içinde kimsenin bulunmaması olayı gören vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:30 Kaynak: İHA
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