Son Dakika Haberleri: Jakuzide Korkutan Yangın

Jakuzide Korkutan Yangın

2 saat önce

Jakuzide korkutan yangınTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın merkez ilçesinde bulunan bir apartmanın jakuzi bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Jakuzide korkutan yangın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın merkez ilçesinde bulunan bir apartmanın jakuzi bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı 100. Yıl Mahallesi Kumbağ Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kullanılmayan bir apartmanda dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, dumanlar yükselen apartmanın ikinci katında söndürme çalışmaları başlattı. İtfaiye erlerinin başarılı çalışmaları sonucu binanın jakuzi bölümünde elektrikten kaynaklı çıktığı öne sürülen yangın söndürüldü. Yangın söndürülürken binanın kullanılmaması ve içinde kimsenin bulunmayışı olayı gören vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:38 Kaynak: İHA

İtfaiye, Tekirdağ, 3. Sayfa
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