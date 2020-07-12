Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Şanlıurfa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, jakuzide çekilen bir videosunda skandal ifadeler kullandı. Saraç, "Ulan fakirler, oğlum beni rahatsız etmeyin. Tamam mı? Biraz keyif edeceğim de" dedi. Sözleri tepki çeken Saraç kendisini böyle savundu: "Arkadaş grubuna attığım bir görüntüydü. Oradan yaymışlar. Esprili bir şeydi."
Şanlıurfa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç girdiği jakuzide keyif yaparken yoksullarla alay etti ve "Ulan fakirler, oğlum beni rahatsız etmeyin. Tamam mı? Biraz keyif edeceğim de" dedi.
Çirkin görüntüler sosyal medyaya düştü ve çok sayıda tepki geldi. "Sen o fakirler sayesinde o koltukta oturuyorsun" şeklinde yorumlar yapıldı.
KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU: ESPRİLİ BİR ŞEYDİ
Saraç, skandal videoyla ilgili olarak kendisini savundu. Sözcü'ye konuşan Saraç, "Arkadaş grubuna attığım bir görüntüydü. Oradan yaymışlar. Esprili bir şeydi. Allah'ın dediği olur" demekle yetindi.
Öte yandan video görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce tepki geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:04
Son Dakika › Güncel › Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin - Son Dakika
Son Dakika 14:23 Beşiktaş, Malatya deplasmanında 6 oyuncusundan yararlanamayacak 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 13:02 Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar 12:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için yurt dışından gelen tepkilere cevap verdi 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 10:55 SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak 10:08 Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor 09:53 İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti 08:56 Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi 08:55 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu 08:46 Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi