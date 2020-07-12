Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin - Son Dakika

Şanlıurfa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç girdiği jakuzide keyif yaparken yoksullarla alay etti ve "Ulan fakirler, oğlum beni rahatsız etmeyin. Tamam mı? Biraz keyif edeceğim de" dedi.

Çirkin görüntüler sosyal medyaya düştü ve çok sayıda tepki geldi. "Sen o fakirler sayesinde o koltukta oturuyorsun" şeklinde yorumlar yapıldı.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU: ESPRİLİ BİR ŞEYDİ

Saraç, skandal videoyla ilgili olarak kendisini savundu. Sözcü'ye konuşan Saraç, "Arkadaş grubuna attığım bir görüntüydü. Oradan yaymışlar. Esprili bir şeydi. Allah'ın dediği olur" demekle yetindi.

Öte yandan video görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce tepki geldi.