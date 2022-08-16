Pakistan'da Otobüs ile Petrol Tankerinin Çarpışması Sonucu En Az 20 Kişi Yanarak Can Verdi - Son Dakika
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Pakistan'da Otobüs ile Petrol Tankerinin Çarpışması Sonucu En Az 20 Kişi Yanarak Can Verdi

16.08.2022 15:57
Pakistan'da Otobüs ile Petrol Tankerinin Çarpışması Sonucu En Az 20 Kişi Yanarak Can Verdi

JALALPUR PİRWALA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'da yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Penca peyaletinin Jalalpur Pirwala ilçesi yakınlarında bir yolcu otobüsünün bir petrol tankeri ile çarpışması sonucu en az 20 kişi yanarak öldü, 6 kişi de yaralandı.

JALALPUR PİRWALA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'da yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Penca peyaletinin Jalalpur Pirwala ilçesi yakınlarında bir yolcu otobüsünün bir petrol tankeri ile çarpışması sonucu en az 20 kişi yanarak öldü, 6 kişi de yaralandı.

Pakistan'da Otobüs ile Petrol Tankerinin Çarpışması Sonucu En Az 20 Kişi Yanarak Can Verdi

Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Pakistan'ın doğusundaki Pencap eya letinin Jalalpur Pirwala ilçesi yakınlarında trafik kazasının meydana geldiği olay yerindeki yanmış yolcu otobüsü ve petrol tankeri görülüyor, 16 A ğustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'da Otobüs ile Petrol Tankerinin Çarpışması Sonucu En Az 20 Kişi Yanarak Can Verdi

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Jalalpur Pirwala ilçesi yakınl arında bir yolcu otobüsünün bir petrol tankeri ile çarpışması sonucu araçlar alev aldı, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da Otobüs ile Petrol Tankerinin Çarpışması Sonucu En Az 20 Kişi Yanarak Can Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da Otobüs ile Petrol Tankerinin Çarpışması Sonucu En Az 20 Kişi Yanarak Can Verdi - Son Dakika
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