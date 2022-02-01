Jale İnan 2022 Yılın Kadını Ödül Töreni - Son Dakika

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesindeki Antalya Kadın Müzesince "Jale İnan 2022 Yılın Kadını Ödülü", Yardım Gönüllüleri Eğitim ve Proje Derneği Başkanı emekli hemşire Umut Araz'a verildi.

Antalya'da bir otelde düzenlenen törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Ticaret Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Jale İnan'ın oğlu Hüseyin İnan ve davetliler katıldı.

ATAV Başkanı Ege, kadın müzesinin rol model kadınları ön plana çıkarmayı hedeflediğini ve toplumda başarılı olmuş kadınlarla kenti tanıtmayı misyon edindiklerini söyledi.

Müze çalışmaları kapsamında kendisini en heyecanlandıran projenin bu ödül töreni olduğunu dile getiren Ege, "Jale İnan Antalya için çok önemli bir isim olmasının yanı sıra Türkiye'nin ilk arkeoloğudur. 'Yılın Kadını' ödülünü yetiştirme yurdundan büyüyerek aramıza katılan, dezavantajlıları kendisine şans kılan emekli hemşire Umut Araz'a verdik. Kendisi toplumda yetiştirme yurdunda büyüyen çocuklara kol kanat geriyor ve kurduğu dernekte insanlara destek veriyor." dedi.

-"Ödülü kadınlara adıyorum"

Yılın kadını seçilen Umut Araz ise ödül almaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Cumhuriyet çocuğu olduğunu ve yaptığı çalışmalarda kız çocuklarını önemsediğini ifade eden Araz, "Bana layık görülen bu ödülü kadınlara adamak istiyorum. Dernek çalışmaları kapsamında sığınma evlerindeki kadınlarımıza hayatlar kuruyoruz. Kadın yaşatan ve üretendir. Kadınlar güçlü oldukça dünyanın daha güzel olacağını düşünüyorum ve tüm kız kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkan Böcek, Araz'a ödülünü takdim etti.