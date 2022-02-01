Üye Girişi
Jale İnan 2022 Yılın Kadını Ödül Töreni - Son Dakika

Jale İnan 2022 Yılın Kadını Ödül Töreni

01.02.2022 22:44
Jale İnan 2022 Yılın Kadını Ödül Töreni

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesindeki Antalya Kadın Müzesince "Jale İnan 2022 Yılın Kadını Ödülü", Yardım Gönüllüleri Eğitim ve Proje Derneği Başkanı emekli hemşire Umut Araz'a verildi.

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesindeki Antalya Kadın Müzesince "Jale İnan 2022 Yılın Kadını Ödülü", Yardım Gönüllüleri Eğitim ve Proje Derneği Başkanı emekli hemşire Umut Araz'a verildi.

Antalya'da bir otelde düzenlenen törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Ticaret Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Jale İnan'ın oğlu Hüseyin İnan ve davetliler katıldı.

ATAV Başkanı Ege, kadın müzesinin rol model kadınları ön plana çıkarmayı hedeflediğini ve toplumda başarılı olmuş kadınlarla kenti tanıtmayı misyon edindiklerini söyledi.

Müze çalışmaları kapsamında kendisini en heyecanlandıran projenin bu ödül töreni olduğunu dile getiren Ege, "Jale İnan Antalya için çok önemli bir isim olmasının yanı sıra Türkiye'nin ilk arkeoloğudur. 'Yılın Kadını' ödülünü yetiştirme yurdundan büyüyerek aramıza katılan, dezavantajlıları kendisine şans kılan emekli hemşire Umut Araz'a verdik. Kendisi toplumda yetiştirme yurdunda büyüyen çocuklara kol kanat geriyor ve kurduğu dernekte insanlara destek veriyor." dedi.

-"Ödülü kadınlara adıyorum"

Yılın kadını seçilen Umut Araz ise ödül almaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Cumhuriyet çocuğu olduğunu ve yaptığı çalışmalarda kız çocuklarını önemsediğini ifade eden Araz, "Bana layık görülen bu ödülü kadınlara adamak istiyorum. Dernek çalışmaları kapsamında sığınma evlerindeki kadınlarımıza hayatlar kuruyoruz. Kadın yaşatan ve üretendir. Kadınlar güçlü oldukça dünyanın daha güzel olacağını düşünüyorum ve tüm kız kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkan Böcek, Araz'a ödülünü takdim etti.

YORUMLAR
500

Jale İnan, Antalya, Emekli, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jale İnan 2022 Yılın Kadını Ödül Töreni - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:46 Emre Belözoğlu takımın dumanını çıkardı! İşte beğeni yağmuruna tutulan o fotoğraf
22:32 İki parti arasındaki gerginlik yükseldi! HDP'li Sancar'dan İYİ Parti'ye ağır sözler: Kendini muhalefet sayan bir parti
22:27 Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı Antero Henrique! Dikkatlerden kaçmayan Löw ve Vitor Pereira detayı
22:17 Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? İşte ilk 10
22:10 Trabzon'daki açılış töreninde "Hain" sözleriyle gündem olan çocuk Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi!
22:06 Fatih Altaylı, canlı yayında Davutoğlu'na "Egolusunuz" eleştirisinde bulundu! Ne diyeceğini şaşırdı
22:00 Oyuncu Büşra Pekin, Dilber Ay rolü için 9 kilo aldı! Son hali kameralara yakalandı
21:35 Suriye'de tedirgin eden anlar! Elektrik kesintisine sinirlenen yüzlerce kişi Türk şirketini bastı
21:29 Galatasaray'a kötü haber! Gedson Fernandes'in menajerinin söyledikleri şaşkınlık yarattı
21:04 Erdoğan, "İmamoğlu'nun yaptığını sizin partinizden birisi yapsa ne olurdu?" sorusunu cevapladı: Bizim arkadaşlarımız böyle durumda kafa bulmaya gitmez
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 22:51:45. #1.11#
SON DAKİKA: Jale İnan 2022 Yılın Kadını Ödül Töreni - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement