Son Dakika Haberleri: James Bond İtalya sokaklarında son sürat
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James Bond İtalya sokaklarında son sürat

14 dakika önce

İtalya'nın Matera şehrinde James Bond serisinin son filmi "No Time to Die" (Ölmek için Zaman Yok) çekimleri için kapatılan sokaklarda arabaların kovalamaca sahneleri nefes kesti.

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İtalya'nın Matera şehrinde James Bond serisinin son filmi "No Time to Die" (Ölmek için Zaman Yok) çekimleri için kapatılan sokaklarda arabaların kovalamaca sahneleri nefes kesti

James Bond İtalya sokaklarında son sürat

James Bond, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:03 
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