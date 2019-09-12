James Bond İtalya sokaklarında son sürat
14 dakika önce
İtalya'nın Matera şehrinde James Bond serisinin son filmi "No Time to Die" (Ölmek için Zaman Yok) çekimleri için kapatılan sokaklarda arabaların kovalamaca sahneleri nefes kesti.
İtalya'nın Matera şehrinde James Bond serisinin son filmi "No Time to Die" (Ölmek için Zaman Yok) çekimleri için kapatılan sokaklarda arabaların kovalamaca sahneleri nefes kesti
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:03
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