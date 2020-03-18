"James Bond'un düştüğü köprü"ye lavanta fidanı dikildi

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 1912'de Almanlar tarafından inşa edilen ve "James Bond" serisinin "Skyfall" filminin aksiyon sahnelerinin de çekildiği Varda Köprüsü çevresine lavanta fidanı dikildi.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen, birçok dizi ve film sahnelerinin çekildiği Varda Köprüsü'nde turizm çeşitliliğini arttırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Tarihi ve doğasıyla eşsiz bir yer olan Varda Köprüsü'ne diktikleri lavanta fidanlarıyla kırsal turizm anlamında da katkı sağlayacaklarını aktaran Aslan, köprüde Adana Valiliği tarafından başlatılan ışıklandırma çalışmasının da tamamlandığını hatırlattı.

Aslan, Varda Köprüsü'nün tanınırlılığını arttırmak için çalışmalarının bundan sonra da süreceğini belirtti.