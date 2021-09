James Bond'un "No Time to Die" galasında Kraliyet rüzgarı estiFilm yarın vizyona girecek - Son Dakika

- James Bond'un "No Time to Die" galasında Kraliyet rüzgarı esti

Film yarın vizyona girecek

LONDRA - Yarın Türkiye'de sinemaseverlerle buluşacak Daniel Craig'in son kez James Bond'u canlandırdığı No Time to Die'ın galasına İngiliz Kraliyet ailesinden Cambridge Dükü ve Cambridge Düşesi ile Prens Charles ve Camilla Parker katıldı.

İngiliz aktör Daniel Craig'in son kez James Bond'u canlandırdığı No Time to Die'ın galası konuklarıyla sinema dünyasına damga vurdu. Korona virüs salgını nedeniyle 18 ay sonra gerçekleştirilen Craig'in James Bond'a veda ettiği filmin galası İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapıldı.

Beşinci kez James Bond karakterini canlandıran İngiliz aktör kırmızı halıda yaptığı konuşmada, oynadığı rolün sinema tarihi için son derece önemli olduğunu ve bunun yükünü bir süredir omuzlarında taşıdığını söyledi. Craig, bu rolü oynağı için kendisini oldukça şanslı hissettiğini ifade etti.

İngiltere'de bugün gösterime giren film, Türkiye'de ise yarın sinema severlerle buluşacak.

İngiliz Kraliyet ailesi de veda galasındaydı

Filmin galasına Cambridge Dükü Prens William ile Cambridge Düşesi Kate Middleton da katıldı. Katıldığı etkinliklerde sade giyinmeyi tercih eden Kate Middleton bu kez tercih ettiği elbiseyle göz kamaştırdı. Dünya basını Middleton'ın ışıltılı kıyafetiyle film yıldızlarını bile gölgede bıraktığını yazdı.

Galaya aynı zamanda Prens Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles da katıldı. Kraliyet ailesi kırmızı halıda kameralara birlikte poz verdi.