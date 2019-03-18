James Bond, Yeni Filminde Bir İlk Olarak Elektrikli Araba Kullanacak

James Bond serisi, başrol oyuncuları hariç üç şeyle bilinir: Güzel kızlar, lüks ve inanılmaz otomobiller, bir de Bond'un içki tercihinin değişmemesi.James Bond'un 25. filmi, Daniel Craig'i rolde göreceğimiz son film olma özelliğine de sahip olacak. Craig'in son filminde elektrikli bir otomobil kullanacağı söyleniyor.007 James Bond'un yeni aracı olarak ismi öne çıkan otomobil ise yeni bir Aston Martin. Aston Martin Rapide E, Bond'un yeni otomobili olacak.Rapide E'yi üreten firma Aston Martin de bir İngiliz otomobil üreticisi olmasıyla dikkat çekiyor. 602 beygirlik araçta 800 V'luk ve 65 kWh kapasiteli bir motor bulunuyor. Aracın maksimum hızı ise saatte 250 kilometre. 0-100 kilometre hızlanmasını gerçekleştirmesi sadece 4 saniye süren araç, bir dolumda 322 kilometre yol kat edebiliyor. 950 Nm tork üreten çift elektrikli motor ise aracın performansının, bataryanın azaldığı durumlarda bile düşmemesini sağlıyor.400 V'lık 50 kW şarj ile bütün bataryaları bir saat içinde tamamen doldurulabilen aracın filmde olması halinde nasıl bir performans göstereceği ve ne kadar ilgi uyandıracağı ise merak konusu.