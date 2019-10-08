James Cook Yeni Zelanda'yı işgal mi etti, 'medeniyet' mi götürdü?

Ünlü denizcinin 8 Ekim 1769'da Gisborne şehrine gelişini temsilen ahşaptan inşa edilen Tuia 250 yelkenlisinin limana yanaşması sonrası bazı vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulunurken, adanın yerli halkı Maoriler tepki gösterdi.

İngiliz kaşif James Cook'un Yeni Zelanda 'ya ayak basışının 250. yıl dönümü kutlamaları ada halkını ikiye böldü.

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