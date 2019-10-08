James Cook Yeni Zelanda'yı işgal mi etti, 'medeniyet' mi götürdü?
1 saat önce
James Cook'un 8 Ekim 1769'da Gisborne şehrine gelişini temsilen ahşaptan inşa edilen Tuia 250 yelkenlisinin limana yanaşması sonrası bazı vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulunurken, adanın yerli halkı Maoriler tepki gösterdi. Cook ve ekibi adaya gelişi sonrası 9 Maori yerlisini öldürmüştü
İngiliz kaşif James Cook'un Yeni Zelanda'ya ayak basışının 250. yıl dönümü kutlamaları ada halkını ikiye böldü.
Ünlü denizcinin 8 Ekim 1769'da Gisborne şehrine gelişini temsilen ahşaptan inşa edilen Tuia 250 yelkenlisinin limana yanaşması sonrası bazı vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulunurken, adanın yerli halkı Maoriler tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:21
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