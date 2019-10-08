Son Dakika Haberleri: James Cook Yeni Zelanda'yı işgal mi etti, 'medeniyet' mi götürdü?
Son Dakika Dünya James Cook Yeni Zelanda'yı işgal mi etti, 'medeniyet' mi götürdü?

James Cook Yeni Zelanda'yı işgal mi etti, 'medeniyet' mi götürdü?

1 saat önce

James Cook'un 8 Ekim 1769'da Gisborne şehrine gelişini temsilen ahşaptan inşa edilen Tuia 250 yelkenlisinin limana yanaşması sonrası bazı vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulunurken, adanın yerli halkı Maoriler tepki gösterdi. Cook ve ekibi adaya gelişi sonrası 9 Maori yerlisini öldürmüştü

James Cook Yeni Zelanda'yı işgal mi etti, 'medeniyet' mi götürdü?, System.String[]

İngiliz kaşif James Cook'un Yeni Zelanda'ya ayak basışının 250. yıl dönümü kutlamaları ada halkını ikiye böldü.


Ünlü denizcinin 8 Ekim 1769'da Gisborne şehrine gelişini temsilen ahşaptan inşa edilen Tuia 250 yelkenlisinin limana yanaşması sonrası bazı vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulunurken, adanın yerli halkı Maoriler tepki gösterdi.

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Yeni Zelanda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:21 
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