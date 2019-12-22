James Harden alev aldı! - Son Dakika
Son Dakika Spor James Harden alev aldı! - Son Dakika Spor

James Harden alev aldı!

6 saat önce

NBA'e 9 maçla devam edildi.

James Harden alev aldı!, System.String[]

NBA'e 9 maçla devam edildi. Phoenix Suns deplasmanından 139-125 galip ayrılan Houston Rockets, art arda 3. karşılaşmasını kazandı.


Rockets'ı galibiyete, 47 sayı, 7 asist, 6 ribauntla oynayan James Harden ve 30 sayı, 10 asistle "double double" yapan Russell Westbrook taşıdı.


Kariyerinde 89. kez 40 sayı barajını geçen Harden, Elgin Baylor'ı geride bırakarak NBA tarihinin 4. en fazla 40 sayılık performans sergileyen ismi oldu. Listenin ilk 3 sırasında Wilt Chamberlain (271), Michael Jordan (173) ve Kobe Bryant (122) yer alıyor.


7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta Kelly Oubre 26 sayı, 5 ribaunt, Devin Booker 19 sayı, 9 asist, 6 ribauntla öne çıktı.


Ersan'dan 10, Furkan'dan 6 sayı


Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova, takımının deplasmanda New York Knicks'i 123-102 mağlup ettiği maçı, 10 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.


Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks'ta Khris Middleton 23 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma, Giannis Antetokounmpo da 22 sayı, 11 ribaunt, 10 asist üretti.


Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın seyircisi önünde 125-108 kazandığı Washington Wizards mücadelesinde 6 sayı kaydetti.


3 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan 76ers'ta Joel Embiid 21 sayı, 13 ribaunt, Josh Richardson 21 sayı ve Tobias Harris 16 sayı, 6 ribauntla oynadı.


Sonuçlar


Charlotte Hornets- Utah Jazz: 107-114


Brooklyn Nets- Atlanta Hawks: 122-112


Detroit Pistons- Chicago Bulls: 107-119


Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 125-108


New York Knicks-Milwaukee Bucks: 102-123


Memphis Grizzlies- Sacramento Kings: 119-115


San Antonio Spurs- Los Angeles Clippers: 109-134


Phoenix Suns-Houston Rockets: 125-139


Portland Trail Blazers- Minnesota Timberwolves: 113-106

Houston Rockets, Phoenix Suns, James Harden, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:16 
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