James Harden bir gecede servet açtı! Formasını astılar

NBA'de son yılların en etkili ve en skorer isimlerinden biri olan James Harden'ın kariyerinin sonunda formasının, şu anda oynadığı Houston Rockets tarafından emekli edilmesine ve gelenek olduğu üzere Toyota Center'ın tavanına asılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Harden'ın forması şimdiden bir başka yerde onore edildi bile... Yıldız basketbolcu gittiği bir striptiz kulübünde bir gecede 1 milyon dolardan fazla para harcayınca müessese de Harden'ı onurlandırmak için 13 numaralı formasını tavana astı. Bu olay, ünlü rapçi Joe Budden'ın açıklamalarıyla ortaya çıktı.



Haber kimseyi şaşırtmadı!



Budden geçtiğimiz günlerde yaptığı bir podcast'te konuyla ilgili "James'in forması kulüpte tepede asılı duruyor. Bunu yapmalarının sebebinin, James'in orada çok fazla para harcaması olduğunu söylemişlerdi. Bir gecede 1 milyon dolardan fazla harcamış. Bu yüzden formasını striptiz kulübünün tepesinden asmışlar" ifadelerini kullandı. Olay ABD'de ses getirse de çok şaşırtıcı bulunmadı zira Harden'ın striptiz kulüplerine olan ilgisi, lig genelinde bilinen bir durum. Rockets süperstarının tüm çevresindeki insanları bu tarz yerlere götürdüğü ve her gittiğinde yüksek meblağlar harcadığı belirtildi.



Kulübe göre performans!



Hatta bir Reddit kullanıcısının Harden'ın son dört yılda oynadığı maçlara bakarak hazırladığı istatistiğe göre yıldız oyuncunun deplasman performansı, gittiği deplasmana göre değişiyor. Araştırmaya göre gidilen deplasmanda striptiz kulüpleri ne kadar iyiyse, Harden'ın maçtaki performansı o kadar kötü oluyor. Bir gecede 1 milyon dolar hesap ise çok olmasına karşın Harden için çok sarsıcı değil. 2017'de Houston Rockets'la 4 yıllık 160 milyon dolarlık sözleşme imzalayan, bu sezon 38,199,000 milyon maaş alan Harden sadece 10 günlük çalışma bedelini masada bıraktı.



