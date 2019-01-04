James Harden Triple Double ile Takımını Sırtladı

NBA takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen James Harden, Golden State Warriors karşısında kaydettiği 44 sayı, 10 ribaund ve 15 asist ile galibiyette büyük rol oynarken, üst üste 5. maçını 40 sayının üzerinde tamamlamış oldu.

NBA takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen James Harden, Golden State Warriors karşısında kaydettiği 44 sayı, 10 ribaund ve 15 asist ile galibiyette büyük rol oynarken, üst üste 5. maçını 40 sayının üzerinde tamamlamış oldu. NBA'de Houston Rockets ve son şampiyon Golden State Warriors karşı karşıya geldi. Mücadelede Houston Rockets, 134-135'lik skorla Golden State Warriors'u mağlup etti. Maça damgasını ise Houston Rockets'ta forma giyen basketbolcu James Harden vurdu. Birleşik Amerikalı basketbolcu, mücadelede 44 sayı, 10 ribaund ve 15 asist ile triple double yaparken, Golden State karşısında galibiyette en etkili isim olmuş oldu. Son 5 maçında 40 sayının altına düşmeyen başarılı oyuncu, bunu son 50 sezonda yapabilen 4. isim. Bora Akyol/(İHA)

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