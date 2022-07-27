Çöpe giden 175 milyon dolarlık Bitcoin'i arama sırası robotlarda! - Son Dakika
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Çöpe giden 175 milyon dolarlık Bitcoin'i arama sırası robotlarda!

27.07.2022 17:06
Çöpe giden 175 milyon dolarlık Bitcoin'i arama sırası robotlarda!

James Howells bir çalışan yıllar önce çöpe attığı 8 bin Bitcoin bulunan sabit diski aramak için robotlardan yardım alacak.

Kripto paralar, son yılların en çok konuşulan ve en çok büyüyen piyasalardan birisi oldu. Bitcoin ağı, ilk defa 3 Ocak 2009 yılında aktif olmuştu. Ancak o dönem büyük bir kısmın ne olduğunu bilmediği, bilenlerin de önemsemediği bir dünyaydı. İşte tam o dönemlerde James Howells bir kişi, hayatının en büyük hatalarından birisini yaptı.

James Howells, çöpe attığı Bitcoin'ler için  Boston Dynamics'in Spot robotundan yardım istiyor

Kripto para dünyasının lokomotifi olan Bitcoin, anlık olarak 21 binin üzerinde bir değerden işlem görüyor. Haliyle kripto piyasasının en büyük hacmine sahip. Howells adlı kişi, yıllar önce işteyken bir sabit diski çöpe attı. Ancak boş olduğunu düşündüğü disk aslında milyon dolar değerindeydi.

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2013'te ofisinde çalışırken kazara içinde 8 bin Bitcoin bulunduran sabit diski çöpe atan James Howells, yıllardır bu diski arıyor. Zaman zaman arama çalışmaları ile gündeme gelen isim, sabit diski bulmakta kararlı.

Çöpe giden 175 milyon dolarlık Bitcoin'i arama sırası robotlarda!

James Howells, arama çalışmalarını genişletmek için düğmeye bastı. Insider'da yayınlanan habere göre Boston Dynamics'in robot köpeği Spot'u da kullanmak istiyor. Bitcoin, son dönemde oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Ancak ona rağmen kayıp sabit diskteki Bitcoin'lerin değeri neredeyse 175 milyon dolar.

Çöpe giden 175 milyon dolarlık Bitcoin'i arama sırası robotlarda!

Howells, şu anda kripto borsası üzerinde çalışıyor. Galler'in Newport bölgesinde yaşayan adam, robotlarla çalışmak için kesenin ağzını açıyor. Yaptığı plana göre Howells, 11 milyon doları gözden çıkardı. Açıklamaya göre Howells, Hanspeter Jaberg ve Karl Wendeborn'dan kayıp diski bulmak adına fon aldı.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Çöpe giden 175 milyon dolarlık Bitcoin'i arama sırası robotlarda! - Son Dakika

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