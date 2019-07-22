James Jeffrey, Ankara'da
43 dakika önce
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey beraberindeki heyetle Dışişleri Bakanlığına geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:23 Kaynak: İHA
ABD Suriye
Özel Temsilcisi James Jeffrey
beraberindeki heyetle Dışişleri Bakanlığına geldi.
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, beraberindeki heyetle bazı temaslarda bulunmak için Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve ekibiyle görüşmek için Dışişleri Bakanlığına geldi. - ANKARA
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