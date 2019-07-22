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James Jeffrey Ankara'da

35 dakika önce

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey beraberindeki heyetle Dışişleri Bakanlığına geldi.

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ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey beraberindeki heyetle Dışişleri Bakanlığına geldi. ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, beraberindeki heyetle bazı temaslarda bulunmak için Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve ekibiyle görüşmek için Dışişleri Bakanlığına geldi.
(Mevlüt Hasgül - Fatih Erdoğan - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)
Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:30 Kaynak: İHA
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