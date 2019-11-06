Son Dakika Haberleri: James Jeffrey, Ankara'ya geliyor
Son Dakika Dünya James Jeffrey, Ankara'ya geliyor

James Jeffrey, Ankara'ya geliyor

7 saat önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma günü Ankara'ya geleceği duyuruldu.

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma günü Ankara'ya geleceği duyuruldu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma ve Cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarıyla toplantı yapmak için Türkiye'ye geleceği bildirildi.


Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Ankara, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:59 Kaynak: DHA
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