James Jeffrey, Ankara'ya geliyor
7 saat önce
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma günü Ankara'ya geleceği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:59 Kaynak: DHA
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma günü Ankara'ya geleceği duyuruldu.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma ve Cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarıyla toplantı yapmak için Türkiye'ye geleceği bildirildi.
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