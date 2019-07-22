James Jeffrey'in Ankara temasları
23 dakika önce
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığındaki temaslarını gerçekleştirerek Milli Savunma Bakanlığına hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:43 Kaynak: İHA
ABD Suriye
Özel Temsilcisi James Jeffrey
, Dışişleri Bakanlığındaki temaslarını gerçekleştirerek Milli Savunma Bakanlığına hareket etti.
Temaslarda bulunmak için Türkiye
'ye gelen ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ilk görüşmesini Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve ekibiyle gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında Jeffrey ikinci toplantısını gerçekleştirmek için Milli Savunma Bakanlığına hareket etti. - ANKARA
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