Son Dakika Haberleri: James Jeffrey'in Ankara temasları
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James Jeffrey'in Ankara temasları

21 dakika önce

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığındaki temaslarını gerçekleştirerek Milli Savunma Bakanlığına hareket etti.

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ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığındaki temaslarını gerçekleştirerek Milli Savunma Bakanlığına hareket etti. Temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ilk görüşmesini Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve ekibiyle gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında Jeffrey ikinci toplantısını gerçekleştirmek için Milli Savunma Bakanlığına hareket etti.
(Mevlüt Hasgül - Fatih Erdoğan/İHA)
Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:45 Kaynak: İHA
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