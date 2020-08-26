James Jeffrey, İstanbul'da Suriyeli muhaliflerle bir araya geliyor - Son Dakika

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İstanbul'da Suriyeli muhaliflerle bir araya geliyor.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye Anayasa Komitesi gündemli toplantılar yapmak üzere gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Jeffrey, temasları kapsamında İstanbul'da bir otelde Suriyeli muhalif örgüt temsilcileri ile bir araya geldi. İstanbul'daki temaslarının ardından Jeffrey'in akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek. Yarın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Ünal ile görüşmesi beklenen Jeffrey daha sonra Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarına ABD adına müdahil olmak üzere Cenevre'ye de gidecek.

(Murat Horoz/İHA)