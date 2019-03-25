James Jeffrey, Suriye'de Sınır Boyunca Belirli Bir Mesafede "Ypg'den Arındırılmış Güvenli Bölge"...
9 dakika önce
James Jeffrey, Suriye'de sınır boyunca belirli bir mesafede "YPG'den arındırılmış güvenli bölge" konusunda Türkiye ile çalıştıklarını açıkladı.
James Jeffrey
, Suriye
'de sınır boyunca belirli bir mesafede "YPG'den arındırılmış güvenli bölge" konusunda Türkiye
ile çalıştıklarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:33 Kaynak: AA
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