Son Dakika Haberleri: James Jeffrey, Suriye'de Sınır Boyunca Belirli Bir Mesafede "Ypg'den Arındırılmış Güvenli Bölge"...

James Jeffrey, Suriye'de Sınır Boyunca Belirli Bir Mesafede "Ypg'den Arındırılmış Güvenli Bölge"...

9 dakika önce

James Jeffrey, Suriye'de sınır boyunca belirli bir mesafede "YPG'den arındırılmış güvenli bölge" konusunda Türkiye ile çalıştıklarını açıkladı.

James Jeffrey, Suriye'de Sınır Boyunca Belirli Bir Mesafede
James Jeffrey, Suriye'de sınır boyunca belirli bir mesafede "YPG'den arındırılmış güvenli bölge" konusunda Türkiye ile çalıştıklarını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:33 Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, James Jeffrey, Güncel
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