JAMES JEFFREY TÜRKİYE'DEN AYRILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel JAMES JEFFREY TÜRKİYE'DEN AYRILDI - Son Dakika

JAMES JEFFREY TÜRKİYE'DEN AYRILDI

6 saat önce

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'den ayrıldı.

JAMES JEFFREY TÜRKİYE'DEN AYRILDI, System.String[]
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'den ayrıldı. Jeffrey, sabah İletişim başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Uluslararası İdlib Konferansıöna katıldı. Ardından Beşiktaş'ta bulunan bir otele geçen Jeffrey, buradan da saat 13.45 sıralarında ayrıldı. Jeffrey ve beraberindeki heyeti İstanbul Havalimanı'na geldi.

Jeffrey ve heyeti pasaport kontrolünün ardından tarifeli uçakla Münih'e gitti.

Görüntü Dökümü:

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Jeffrey'nin araçtan inişi

Jeffrey'nin terminale girişi

Güvenlik kontrolünden geçişi

Pasaporttan geçişi

Detaylar


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:08 Kaynak: DHA
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