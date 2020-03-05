James jeffrey türkiye'den ayrıldı - Son Dakika

James jeffrey türkiye'den ayrıldı
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ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'den ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:23 Kaynak: DHA
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'den ayrıldı. Jeffrey, sabah İletişim başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen 'Uluslararası İdlib Konferansıöna katıldı. Ardından Beşiktaş'ta bulunan bir otele geçen Jeffrey, buradan da saat 13.45 sıralarında ayrıldı. Jeffrey ve beraberindeki heyeti İstanbul Havalimanı'na geldi.
Jeffrey ve heyeti pasaport kontrolünün ardından tarifeli uçakla Münih'e gitti.
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