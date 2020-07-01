James Joyce, İstanbul'da çevirmeniyle karşılaşırsa

Roman, öykü ve çocuk kitaplarından tanıdığımız Fuat Sevimay'ın kaleminden gizemli, komik ve tanıdık bir roman "Benden'iz James Joyce"; kahraman kültünü yıkarak sıradan insanın tek bir gününü yücelten Ulysses ile edebiyatın zirvesine çıkan, dünya edebiyatının önemli yazarlarından James Joyce'u ve eserlerini daha iyi anlamak, hatta onunla arkadaş olmak için iyi bir imkan sunuyor okurlara.



1882 ve 1941 yılları arasında yaşamış olan İrlandalı yazar, şair, öğretmen ve edebiyat eleştirmeni James Joyce, 2013 yılının İstanbul'unda çevirmeni ile karşılaşıyor ve ortaya 'yazarın çevirmene, çevirmenin okura, okurun kitaba dönüştüğü bir şey' çıkıyor…



Fuat Sevimay kimdir?



1972'de doğdu. Erenköy ve Üsküdar'da yaşadı. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okuldan kaçmayı ve hayatta da bazen kaçmak gerektiğini, Marmara Üniversitesi



İngilizce İşletme'yi bitirdi. Yazar ve çevirmen olarak edebiyat dünyasında faaliyet gösteriyor.



Anarşık, Aynalı, Kapalıçarşı, Ara Nağme, Hişt Hişt adlı kitaplara imza atan Sevimay, James Joyce'dan



Finnegan Uyanması, Sanatçının Gençlik Portresi, Eleştiri ve Deneme Yazıları, Ulysses, Dublinliler gibi James Joyce kitaplarını da Türkçeye kazandırdı. Faik Sevimay'ın Italo Svevo, Luigi Pirandello, Henry James çevirileri de bulunuyor.