James Maddison satılık değil - Son Dakika
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James Maddison satılık değil

6 saat önce

Leicester City Manajeri Brendon Rodgers, takımının bu akşam Aston Villa ile oynayacağı Lig Kupası Yarı Finali maçı öncesinde basının James Maddison ile ilgili sorularına yanıt verdi.

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Leicester City Manajeri Brendon Rodgers, takımının bu akşam Aston Villa ile oynayacağı Lig Kupası Yarı Finali maçı öncesinde basının James Maddison ile ilgili sorularına yanıt verdi. Rodgers, bu sezon 23 maçta dokuz gol üç asistle oynayan Maddison’un takımla yeni sözleşme imzalaması için umutlu olduğunu söyledi.

“James çok yetenekli bir oyuncu, ocak ayında ve sonrasında burada olacak. Ara transfer döneminde kimse takımdan ayrılmıyor.”

“Onu burada tutmak için ve önümüzdeki yıllarda yolculuğumuzda bize yardım etmesi için hevesliyiz. James ve temsilcileri kulüp ile konuşuyor ve bu şeyler zaman alıyor.”

Ayrıca Leicester’ın defans oyuncusu Ben Chilwell’in adı da Ada’nın Manchester City ve Chelsea gibi büyük kulüpleriyle anılıyor. Rodgers, Chilwell’in de Maddison gibi satılık olmadığını belirtti.

“Oyuncu satma yönünde bir baskı ya da ihtiyaç hissetmiyoruz. Gerçekten güçlü bir kadromuz var ve bu kadrodaki birçok oyuncu gelişim gösteriyor.”

“Kadroya oyuncular eklemek istiyoruz. Ancak bunu yapamazsak elimizdeki kadroyla devam edeceğiz ve yaz aylarında kadroyu pekiştireceğiz.”

Leicester City FC, Aston Villa, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:14 
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