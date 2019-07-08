Son Dakika Haberleri: James Milner ve Joe Gomez Sezon Öncesi Testi Tamamladı
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James Milner ve Joe Gomez Sezon Öncesi Testi Tamamladı

37 dakika önce

Jame Milner ve Joe Gomez, sezon öncesi eğitim için Melwood'a döndü ve yıllık laktat testlerini tamamladılar. Sert bahçelere yerleştirildikten sonra ikilinin laktat seviyeleri ölçüldü.

Jame Milner ve Joe Gomez, sezon öncesi eğitim için Melwood'a döndü ve yıllık laktat testlerini tamamladılar. Sert bahçelere yerleştirildikten sonra ikilinin laktat seviyeleri ölçüldü.
James Milner ve Joe Gomez Sezon Öncesi Testi Tamamladı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:05 
Spor
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