James Milner ve Joe Gomez Sezon Öncesi Testi Tamamladı
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Jame Milner ve Joe Gomez, sezon öncesi eğitim için Melwood'a döndü ve yıllık laktat testlerini tamamladılar. Sert bahçelere yerleştirildikten sonra ikilinin laktat seviyeleri ölçüldü.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:05
Jame Milner ve Joe Gomez, sezon öncesi eğitim için Melwood'a döndü ve yıllık laktat testlerini tamamladılar. Sert bahçelere yerleştirildikten sonra ikilinin laktat seviyeleri ölçüldü.
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