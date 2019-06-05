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James Rodríguez de Saída Do FC Bayern

36 dakika önce

O FC Bayern, James Rodríguez deixar 'ın sıralamasını onayladı, çünkü Real Madrid'de bir final oynayamayacaksın. Bayern, Rodríguez marcou 15 gole em 67 aparições; yazarı: Bundesliga e Copa da DFB.

O FC Bayern, James Rodríguez deixar 'ın sıralamasını onayladı, çünkü Real Madrid'de bir final oynayamayacaksın. Bayern, Rodríguez marcou 15 gole em 67 aparições; yazarı: Bundesliga e Copa da DFB.
James Rodríguez de Saída Do FC Bayern
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06 
Real Madrid, Spor
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