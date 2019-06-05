James Rodríguez de Saída Do FC Bayern
36 dakika önce
O FC Bayern, James Rodríguez deixar 'ın sıralamasını onayladı, çünkü Real Madrid'de bir final oynayamayacaksın. Bayern, Rodríguez marcou 15 gole em 67 aparições; yazarı: Bundesliga e Copa da DFB.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06
O FC Bayern, James Rodríguez deixar 'ın sıralamasını onayladı, çünkü Real Madrid
'de bir final oynayamayacaksın. Bayern, Rodríguez marcou 15 gole em 67 aparições; yazarı: Bundesliga e Copa da DFB.
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