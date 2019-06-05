James Rodríguez FC Bayern'den ayrıldı
1 saat önce
"Bize her zaman çok büyük destek veren kulüp ve taraftarlar için minnettarım. Münih'te unutulmaz bir iki yıl oldu ve burada her zaman mutlu hissettim. Burada geçirdiğim zamanın tüm anılarını değerlendiriyorum ve diliyorum FC Bayern gelecek için en iyisini sunar! " Gracias James!
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:06
"Bize her zaman çok büyük destek veren kulüp ve taraftarlar için minnettarım. Münih
'te unutulmaz bir iki yıl oldu ve burada her zaman mutlu hissettim. Burada geçirdiğim zamanın tüm anılarını değerlendiriyorum ve diliyorum FC Bayern gelecek için en iyisini sunar! " Gracias James!
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