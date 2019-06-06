James Rodríguez'nın İlk 5 AS Monaco Golleri
1 saat önce
James Rodríguez 2013 yılında AS Monaco'ya katıldı, Columbian 10 gol attı 38 kez ortaya çıktı. AS Monaco için ilk beş hedefine göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:06
James Rodríguez 2013 yılında AS Monaco'ya katıldı, Columbian 10 gol attı 38 kez ortaya çıktı. AS Monaco için ilk beş hedefine göz atın.
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