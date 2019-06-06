Son Dakika Haberleri: James Rodríguez'nın İlk 5 AS Monaco Golleri
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James Rodríguez'nın İlk 5 AS Monaco Golleri

1 saat önce

James Rodríguez 2013 yılında AS Monaco'ya katıldı, Columbian 10 gol attı 38 kez ortaya çıktı. AS Monaco için ilk beş hedefine göz atın.

James Rodríguez 2013 yılında AS Monaco'ya katıldı, Columbian 10 gol attı 38 kez ortaya çıktı. AS Monaco için ilk beş hedefine göz atın.
James Rodríguez'nın İlk 5 AS Monaco Golleri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:06 
Spor
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