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James Webb'den Güzel Fotoğraflar 24 Nisan Sonrası Gelecek - Son Dakika

James Webb'den Güzel Fotoğraflar 24 Nisan Sonrası Gelecek

20.01.2022 13:20
James Webb'den Güzel Fotoğraflar 24 Nisan Sonrası Gelecek

2021 Aralık ayının sonunda uzaya fırlatılan Dünya'nın uzaydaki yeni gözü kulağı olan James Webb Uzay Teleskobu'nun uzaydaki yolculuğu başarı ile sürüyor.

2021 Aralık ayının sonunda uzaya fırlatılan Dünya'nın uzaydaki yeni gözü kulağı olan James Webb Uzay Teleskobu'nun uzaydaki yolculuğu başarı ile sürüyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacak ve insanoğlunun uzayda yaşam ile ilgili en merak ettiği konusunda yardımcı olacağını düşündüğü James Webb'le ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Webb'in proje koordinatörü Jane Rigby şöyle konuştu:

İLK GÖRÜNTÜLER ÇİRKİN, BULANIK

"İlk gönderdiği görüntüler çok çirkin. Çok bulanık. 18 tane görüntü var."

Rigby bu görüntüleri basın ile paylaşıp paylaşmamaya daha karar vermediklerini söylerken, gelecek için umutlu konuştu.

Nedeni ise, Webb'in uzay yolculuğunun yeni başlaması ve üzerindeki 18 aynayı daha yeni açıyor olması…

Dünya'dan tam 1.5 milyon kilometre uzaklıktaki bir noktaya gidip orada sabitlenmesi hesaplanan Webb'den 120 gün öncesinden "parlak fotoğraf" beklenmiyor.

Bu da 24 Nisan 2022 tarihine denk geliyor.

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James Webb, Aralık, Nisan, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji James Webb'den Güzel Fotoğraflar 24 Nisan Sonrası Gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: James Webb'den Güzel Fotoğraflar 24 Nisan Sonrası Gelecek - Son Dakika
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