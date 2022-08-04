James Webb'den heyecanlandıran keşif! 35 milyar ışık yılı ötede bir galaksi görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

James Webb'den heyecanlandıran keşif! 35 milyar ışık yılı ötede bir galaksi görüntülendi

04.08.2022 08:35
James Webb'den heyecanlandıran keşif! 35 milyar ışık yılı ötede bir galaksi görüntülendi

Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskop olan James Webb uzay, insanoğlunun görebildiği en uzak galaksiye ulaştı. Teleskop, 35 milyar ışık yılı uzakta bulunan ve CEERS-93316 olarak adlandırılan galaksiyi keşfetti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) evrenin keşfi için birçok ülkeyle birlikte ortak çalışıp uzaya gönderdiği James Webb uzay teleskobu, yaklaşık bir aydır çalışmalarını devam ettiriyor. Teleskop, heyecan verici görüntülerine bir yenisini daha ekledi.

CEERS-93316 OLARAK ADLANDIRILAN GALAKSİ, 35 MİLYAR IŞIK YILI ÖTEDE

James Webb uzay teleskobu, insanlık tarihinin önemli buluşlarından birisini gerçekleştirdi. Teleskop, aynalarını 35 milyar ışık yılı ötede bulunan bir galaksiye çevirdi. NASA yetkilileri, galaksiyi CEERS-93316 olarak adlandırdı.

İNSANOĞLU EN UZAĞI KEŞFETTİ

CEERS-93316, 35 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Böylece insanoğlu, ilk kez bu kadar uzaktaki bir galaksiyi görüntüleme şansını elde etti. Ancak James Webb'in 10 yıl daha çalışacağını düşünürsek yeni galaksi için bu unvan çok da uzun sürmeyebilir.

James Webb'den heyecanladıran keşif! 35 milyar ışık yılı ötede bir galaksi görüntülendi

BÜYÜK PATLAMADAN 235 MİLYON YIL SONRASINI GÖSTERİYOR

James Webb uzay teleskobu, görüntüleriyle adeta zamanda yolculuk yapıyor. Teleskobun elde ettiği görüntü, galaksinin Büyük Patlama'dan 235 milyon yıl sonrasını gösteriyor. Öte yandan James Webb, geçtiğimiz günlerde Araba Tekeri Galaksisi'nin daha önce görülmemiş yeni bir görüntüsünü paylaştı.

SÜPERNOVA KEŞFETMİŞTİ

James Webb, geçtiğimiz hafta da enerjisi biten Büyük Yıldızların patlaması anlamına gelen bir Süpernova keşfetti. Bir yıldızın yaşam evresinin sonuna gelip patlamasıyla oldukça yüksek bir parlaklık olan Süpernova, Webb tarafından 3 ila 4 milyar ışık yılı uzaklıkta görüntülendi.

James Webb'den heyecanladıran keşif! 35 milyar ışık yılı ötede bir galaksi görüntülendi
YORUMLAR
500
James Webb, insanlığın gördüğü en uzak galaksiyi keşfetti! James Webb, insanlığın gördüğü en uzak galaksiyi keşfetti! Jw Teleskobundan Yeni Renkli Foto: Cartwheel Galaksisi Jw Teleskobundan Yeni Renkli Foto: Cartwheel Galaksisi
Kaynak: Shiftdelete

James Webb, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji James Webb'den heyecanlandıran keşif! 35 milyar ışık yılı ötede bir galaksi görüntülendi - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
08:41 Kavgayı ayırmak isterken canından oluyordu
08:35 James Webb'den heyecanlandıran keşif! 35 milyar ışık yılı ötede bir galaksi görüntülendi
08:33 A Milli Basketbol Takımı'nda Ömer Faruk Yurtseven krizi! Kampa izinsiz olarak katılmadı
08:29 ABD'den Türkiye'ye Ukrayna tahılının nakliyesindeki rolü nedeniyle teşekkür
08:13 İşte yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un akademik kariyeri
07:28 Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeni ÖSYM Başkanı oldu
04:07 Yediiklim Yayınevi'ne ait adreslere baskın düzenlendi: Çok sayı dijital materyale ve soru örneklerine el konuldu
03:02 Aleyna Tilki, Selda Bağcan ile düet yaptı: Şu an bacaklarım titriyor
02:44 Bursa'da maske uyarısı yapan doktora saldırı!
00:31 Akaryakıt istasyonunda ateşlediği çakmak ATV'yi çayır cayır yaktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 08:49:04. #1.12#
SON DAKİKA: James Webb'den heyecanlandıran keşif! 35 milyar ışık yılı ötede bir galaksi görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement