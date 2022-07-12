James Webb Teleskobu astronomide yeni bir çağ başlattı

NASA, en güçlü uzay teleskobu olan James Webb'in çektiği, evrenin en derin ve detaylı görüntülerini içeren fotoğrafları paylaştı. Daha önce insan gözüyle görülmemiş galaksiler, teleskobun çektiği fotoğraflara yansıdı.ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir süre önce uzaya gönderilen bugüne kadar geliştirilmiş en güçlü teleskop olan James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği ilk renkli fotoğrafları Salı günü kamuoyu ile paylaştı. Dünyaya milyarlarca ışık yılı uzaklıkta olan galaksileri içeren fotoğraflar, evrenin bugüne kadar çekilmiş en derin ve en detaylı görüntüleri olma niteliğine sahip.

İlk fotoğraf ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı Beyaz Saray'da düzenlenen bir törende paylaşıldı. Fotoğrafta daha önce insan gözüyle görülmemiş galaksiler yer alıyor.

NASA Direktörü Bill Nelson, "Biliyorsunuz bundan 100 yıl önce tek bir galaksi olduğuna inanıyorduk, şimdi milyarlarca galaksi ve güneş olduğunu biliyoruz" dedi. James Webb'in evrenin 13 milyar yıllık sırlarına ulaşmaya çalıştığını belirten Nelson, başka gezegenlerde yaşam olup olmadığının da araştırılacağını söyledi.

13,5 milyar yaşında olduğu tahmin edilen evrenin uzak bölgelerini bugüne kadar hiç olmadığı kadar net bir şekilde gösteren fotoğraflar, 10 milyar dolara mal olan James Webb'in kızılötesi kameralarıyla çekildi.

Paylaşılan son fotoğraflarda 7 bin 600 ışıkyılı uzaklıktaki "kozmik uçurumlar" olarak da adlandırılan Karina Bulutsusu'ndaki (Carina Nebula) yıldız oluşum bölgeleri yer alıyor.

NASA'da görevli astrofizikçi Amber Straughn, "Daha önce göremediğimiz yepyeni yıldızlar görüyoruz" dedi.

James Webb Teleskobu, evrenin başlangıcındaki galaksilerin nasıl oluştuğu hakkında ipuçları taşıyan ve "Stephan Beşlisi" adı verilen beşli galaksi grubuna dair daha önce hiç görülmemiş görüntüler elde etti. Teleskop sayesinde Güney Halka Bulutsusu'nun (Southern Ring Nebula) da bugüne kadarki en net görüntüleri elde edildi. Görüntüde ölmüş bir yıldızın bıraktığı gaz ve toz kalıntıları yer alıyor. Bu tür görüntülerin bilim insanlarına yıldızların ölüm süreci hakkında daha fazla ışık tutacağı tahmin ediliyor.

Teleskobun sağladığı fotoğraflar sayesinde, 2014 yılında keşfedilen 1150 ışık yılı uzaklıktaki gaz kütlesinden oluşan WASP-96 b gezegeninin atmosferinde su buharı olduğu tespit edildi.

NASA, Kanada Uzay Ajansı ve Avrupa Uzay Ajansı'nın ortak çalışması olan James Webb Aralık 2021'de uzaya fırlatılmıştı. Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzaklıktaki bir yörüngede dönen James Webb, 31 yıllık Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor. Bu zamana kadar en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb'in sunacağı görüntüler, evrenin oluşumu ve olası başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıyor.

Teleskobun, 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evren tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.

AFP/ GY, EC