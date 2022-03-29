James Webb Teleskobu, "Güneş Sistemi'nin Mezarlığı"Nı İnceleyecek - Son Dakika
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James Webb Teleskobu, "Güneş Sistemi'nin Mezarlığı"Nı İnceleyecek

29.03.2022 01:04
James Webb Teleskobu, "Güneş Sistemi'nin Mezarlığı"Nı İnceleyecek

Aralık 2021'de fırlatılan insanoğlunun bugüne kadar uzaya gönderdiği en teknoloji dehası cihazı olan James Webb teleskobu, Kuiper Kuşağı'nı inceleyecek.

Aralık 2021'de fırlatılan insanoğlunun bugüne kadar uzaya gönderdiği en teknoloji dehası cihazı olan James Webb teleskobu, Kuiper Kuşağı'nı inceleyecek.

Neresi bu Kupier Kuşağı? Sekizinci gezegen Neptün'de sonra gelen, eski gezegen Plüton'un da bulunduğu buzul nesnelerin bulunduğu yer…

Peki başlıktaki "Güneş Sistemi'nin Mezarlığı" ne demek?

Onun da cevabı aşağıda…

Gezegenlikten 2006 yılında atılan Plüton ve uydusu Charon'a ev sahipliği yapan gizemli Kuiper Kuşağı, güçlü gözlemevi için bir çalışma konusu olacak.

Plüton artık bir gezegen olmayabilir, ancak cüce gezegen ve Kuiper Kuşağı'ndaki buzul komşuları artık inceleme alınacak.

James Webb Uzay Teleskobu'nun bu yılki ilk görevlerinden biri, Güneş Sistemi'mizin Neptün'ün yörüngesinin ötesindeki bir bölgesi olan Kuiper Kuşağı'ndaki Plüton'u ve diğer binlerce gök cismini incelemek için hazırlanan bir program olacak.

Kuiper Kuşağı nesneleri veya trans-Neptün nesneleri olarak bilinen bu cisimler, renk, şekil, boyut, gruplamalar (kümeler, çiftler vb.), jeolojik ve atmosferik aktivite açısından dikkate değer bir çeşitlilik göstermektedir.

NASA'nın Yeni Ufuklar görevi de dahil olmak üzere birçok uzay aracı bu cisimlerin yanından geçmiş olsa da onları yalnızca kısa bir süre içinde gözlemleyebildiler.

James Webb Teleskobu,
Kuiper Kuşağı.

Webb'in hassas kızılötesi kameraları ile bilim adamları, nesneleri daha uzun bir süre boyunca inceleyebilecekler.

NEPTÜN'ÜN ÖTESİ

Teleskobu yöneten ekipteki Heidi Hammel yaptığı açıklamada "Webb'i kullanarak, Kuiper Kuşağı'nda neden bu farklı popülasyonların bulunduğuna dair bazı ipuçları verebilecek yüzey kimyası hakkında bilgi edinebileceğiz" dedi.

Bunun ötesinde, bilim adamları güneş sisteminin oluşum yılları hakkında bilgi edinmek için verileri analiz etmeyi umuyorlar. Cornell Üniversitesi'nde astronom Jonathan Lunine, "Bunlar Güneş Sistemi oluşumunun mezarlığında bulunan nesneler" dedi.

Nesnelerin muhtemelen milyarlarca yıldır var olduğunu ve milyarlarca yıl daha dayanabileceğini kaydetti.

Webb ayrıca centaurlar olarak bilinen nesneleri, yörüngeleri Güneş'e daha yakın olacak şekilde değiştirilmiş, Jüpiter ve Neptün arasında bir yere yerleşmiş eski Kuiper Kuşağı nesneleri üzerinde çalışacak. Böyle bir nesne Neptün'ün uydusu Triton'dur.

James Webb Teleskobu,
Plüton'daki Wright Dağları.

Hammel, "Bu Neptün'ün ayı olmasına rağmen, geçmişinde bir zamanlar Neptün'e çok yaklaşan bir Kuiper Kuşağı nesnesi olduğunu ve Neptün'ün yörüngesinde yakalandığını gösteren kanıtlarımız var" dedi.

James Webb Uzay Teleskobu Aralık 2021'de fırlatıldı ve bu yaz tam olarak faaliyete geçmesi bekleniyor.

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James Webb, Aralık, Güneş, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji James Webb Teleskobu, 'Güneş Sistemi'nin Mezarlığı'Nı İnceleyecek - Son Dakika


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